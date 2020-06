Prefeitura incentiva o uso correto de máscaras no combate ao avanço da Covid-19

Serão colocados anúncios em vários pontos da cidade, além da implantação de um ponto estratégico, visando a distribuição de máscaras na área central.

Na última segunda-feira, dia 15, aconteceu no gabinete do prefeito, uma reunião cujo intuito foi o de incentivar o uso de máscaras no comércio e ruas do município. Segundo a Prefeitura, é preocupante as pessoas andarem nas ruas sem este tipo de proteção ou colocando-a de maneira inapropriada. Ela é comprovadamente eficaz para combater o avanço da Covid-19.

Durante o encontro, ficou decidido que a Secretaria Municipal da Saúde deverá ampliar a publicidade do uso de máscaras e contar com a ajuda de multiplicadores de informação como padres, pastores e responsáveis por associações e sindicatos. O objetivo é fazer com que haja uma conscientização sobre a importância do uso delas, bem como o distanciamento social e a higienização das mãos.

Além do prefeito de Itapeva, estiveram presentes: a secretária de Saúde, o secretário de Governo e Negócios Jurídicos, a diretora do Fundo Social de Solidariedade de Itapeva, Joana de Oliveira e o pastor evangélico Neto Ghirghi, o padre Cido, o presidente do Sincomércio, Jona Locatelli, o presidente da Aciai – Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Itapeva, Thiago Stivali e o comerciário Marcelo Nunes.

Ao final do encontro, todos os participantes se comprometeram em ampliar a divulgação, tendo a finalidade de incentivar os munícipes a usar a máscara de maneira correta. Serão colocados anúncios em vários pontos da cidade, além da implantação de um ponto estratégico, visando a distribuição de máscaras na área central.