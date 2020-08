Prefeitura firma termo de colaboração com o Lar Vicentino de Itapeva

Na tarde desta quinta-feira, dia 6, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social firmou um termo de colaboração com o Lar Vicentino de Itapeva, no valor de R$220.800,00, que foram repassados pelo governo federal.

Os recursos financeiros serão destinados à adequação da equipe de trabalho e custeio, visando dar continuidade às ofertas de vagas com condições adequadas à prevenção e combate ao Covid-19.

Para o chefe do Poder Executivo, os repasses serão de grande ajuda para o asilo, que atualmente acolhe 98 idosos.

Participaram da assinatura de convênio, o prefeito de Itapeva, a secretária de Desenvolvimento Social, além do diretor da entidade, Renê de Castro Silva.