Prefeitura fará a instalação de barreiras sanitárias a partir desta quarta-feira, dia 20  

Atividades serão realizadas pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e também a de Saúde

BOLETIM Nº 66 – 19/05/2020 – terça-feira

1) Implantação de barreiras sanitárias –

A partir do dia 20 de maio de 2020 serão realizadas atividades de barreiras sanitárias, nas principais vias de acesso à zona urbana de Itapeva/SP, com monitoramento de origem de pacientes, encaminhamento de pacientes com sintomas gripais aos equipamentos públicos de saúde e prestação de informações de caráter educativo.

As atividades serão desempenhadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde.

3) Dados diários

– Altas clínicas: 452 (133 altas por melhora e 319 casos negativos).

– Casos suspeitos: 83 (acompanhamento domiciliar) e 02 em tratamento hospitalar.

– Casos positivos: 21 ( 02 internados graves; 02 em isolamento domiciliar; 15 altas ).

– Óbitos: 2. Casos descartados: 08.

– Casos notificados: 579.