O prefeito Mário Sérgio Tassinari recebeu em seu gabinete, no dia 2 de junho, os representantes da empresa Ramos Construções Ltda, vencedora do processo licitatório referente à Concorrência nº 1/2023, Processo 1.370/2022, que diz respeito à construção de casas populares de interesse social no Jardim Bonfiglioli.

Na ocasião, foram definidos os detalhes para dar início às obras de construção de 107 casas populares no Jardim Bonfiglioli, que serão destinadas às famílias cadastradas, de acordo com os critérios definidos por meio da Lei número 4.834, de 14 de março de 2023, que trata sobre a criação de programa de habitação de interesse social no município de Itapeva.

Lembrando que a construção deve estar em andamento e na fase final, para que sejam realizados os cadastros das famílias. Estas informações serão divulgadas posteriormente nas redes sociais da Prefeitura e no Diário Oficial Eletrônico.

O Jardim Bonfiglioli também terá toda a estrutura necessária para receber as casas, como avenida, água, iluminação em LED e asfalto.

Para o chefe do Poder Executivo, trata-se de uma obra que irá beneficiar famílias de baixa renda e também em área de risco, sendo que um dos principais objetivos da sua gestão era proporcionar moradias populares, principalmente em um bairro como o Jardim Bonfiglioli, que necessita de melhorias para os munícipes residentes nestas localidades.

O valor total da obra é de R$ 13.923.365,18, que serão custeados com recursos próprios da Prefeitura.