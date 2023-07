Há cerca de um mês pais de alunos da Escola Municipal Profº Rubens Fernando de Almeida reclamaram da situação de estudo dos alunos devido a poeiras e a falta de privacidade de alunos e professores.

Os pais reclamavam que devido a poeira da garagem municipal, onde também está situada a Secretaria de Transportes e Serviços Regionais, os filhos estavam tendo problema de respiração e chegando a casa com as roupas e materiais sujos. Outra situação também relatada foi que alunos e professores ficavam o tempo todo expostos sendo vistos e também vendo tudo o que ocorre na garagem.

As reivindicações para haver alguma solução chegaram também ao vereador Saulo Leiteiro, que encaminhou um pedido para a Prefeitura Municipal de Itapeva pedindo que haja alguma medida para pelo menos diminuir o impacto das situações expostas.

Em resposta, a prefeitura informou que está estudando a construção de um muro no local e também respondeu outro questionamento do vereador, sobre a situação precária do parquinho da escola, onde de acordo com a Secretaria Municipal de Educação os brinquedos serão trocados por novos.