Prefeitura e Suzano se reúnem para discutir parceria para o desenvolvimento do Ecoturismo local

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente e representantes da área ambiental da empresa Suzano Papel e Celulose S.A. estiveram nesta sexta-feira, dia 16 de julho, na área do Canion Pirituba, a fim de estreitar interesses mútuos sobre a conservação da biodiversidade, de forma que proporcione o desenvolvimento do Ecoturismo local.

Esta ação é de grande interesse da população e da administração pública, visto que trata-se de área de alto valor de conservação da flora, fauna e geologia e ainda assim poderá receber visitação de turistas.

Além dos técnicos da Secretaria e da empresa, também estiveram presentes a arqueóloga Silvia representante do Laboratório Municipal de Arqueologia de Itapeva, o Engenheiro Agrônomo Rafael Campolim representante do Instituto Cilios da Terra e o Monitor de Turismo Heverton Abreu Moreira.

Depois da visita in loco, os representantes da Suzano estiveram reunidos com o prefeito municipal, Mario Tassinari, para discutir o interesse da parceria no Ecoturismo.