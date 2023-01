Confira:

A Prefeitura de Itapeva disponibiza aos cidadãos, a partir desta quinta-feira, 05 de janeiro, um novo serviço de atendimento ao público via WhatsApp, por meio do número (15) 99713-9853. Lá, você poderá fazer sua solicitação, e pedir a resolução de problemas no seu bairro.

Problemas como:

LÂMPADAS QUEIMADAS

BURACO NA RUA

MATO ALTO

ESTRADAS NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO e outras reclamações, basta chamar a Prefeitura no Whats. Salve o número nos seus contatos!