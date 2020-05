Prefeitura disponibiliza Escola Dom Silvio para triagem de atendimentos da Caixa

Para minimizar as aglomerações geradas pelas filas da CEF, a Prefeitura Municipal de Itapeva disponibilizou o prédio público da Escola Municipal Dom Silvio Maria Dário, conforme Boletim Informativo do Comitê de Enfrentamento do Covid 19 n° 61, de 13/05/2020, para que a triagem e encaminhamento sejam realizados com maior comodidade à população.

Para maior celeridade no atendimento, no dia programado quem tiver disponível e puder levar a cópia do RG e CPF ou da CNH.

A Caixa Econômica Federal irá disponibilizar um funcionário para cada Município da região de Itapeva, como: Nova Campina, Taquarivaí, Ribeirão Branco, Buri e Itaberá, os quais farão o cadastro e pagamento nas lotéricas dos respectivos municípios. Desta forma, não há necessidade dos munícipes destes locais deslocarem até o município de Itapeva para efetuarem o cadastro ou recebimento, conforme Boletim Informativo do Comitê de Enfrentamento do Covid 19 n° 53, de 05/05/2020.

Segue o calendário para pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial conforme abaixo:

AUXÍLIO EMERGENCIAL – Calendário 2ª Parcela

CONTA DIGITAL – App CAIXA TEM

MÊS DE ANIVERSÁRIO DISPONIBILIZAÇÃO DO SALDO

Janeiro e Fevereiro 20/maio – QUA

Março e Abril 21/maio – QUI

Maio e Junho 22/maio – SEX

Julho e Agosto 23/maio – SÁB

Setembro e Outubro 25/maio – SEG

Novembro e Dezembro 26/maio – TER

MÊS DE ANIVERSÁRIO INÍCIO DO SAQUE EM ESPÉCIE

Janeiro 30/maio – SÁB

Fevereiro 01/junho – SEG

Março 02/junho – TER

Abril 03/junho – QUA

Maio 04/junho – QUI

Junho 05/junho – SEX

Julho 06/junho – SÁB

Agosto 08/junho – SEG

Setembro 09/junho – TER

Outubro 10/junho – QUA

Novembro 12/junho – SEX

Dezembro 13/junho – SÁB

Acessar App CAIXA Tem > opção Saque Sem Cartão >Gerar Código que terá validade de 2 horas para utilização em Terminais de Autoatendimento da CAIXA OU Casas Lotéricas

BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

FINAL DO NIS INÍCIO DO PAGAMENTO

1 18/maio – SEG

2 19/maio – TER

3 20/maio – QUA

4 21/maio – QUI

5 22/maio – SEX

6 25/maio – SEG

7 26/maio – TER

8 27/maio – QUA

9 28/maio – QUI

0 29/maio – SEX

Recebimento com o mesmo Cartão e Senha do Benefício Bolsa Família

Informações e cadastramento:

Site: http://auxilio.caixa.gov.br

App: CAIXA/Auxílio Emergencial

Telefone: 111

Apoio ao App CAIXA Tem: 3004-1105