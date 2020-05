Prefeitura de Sengés fará teste em massa para o Covid-19

A Prefeitura Municipal de Sengés, por meio de sua Secretaria de Saúde, anunciou a compra de até três mil testes para o coronavírus. O projeto iniciará com um lote de mil testes e de acordo com o desenho do mapa de evolução serão adquiridas mais unidades. O investimento estimado é de R$ 400 mil.

A iniciativa é pioneira na região e tem como objetivo detectar casos do novo coronavírus. A testagem será feita nas casas das famílias e os resultados serão divulgados pelos boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde.

Confira a matéria completa em https://www.senges.pr.gov.br/portal/noticias/testagememmassa/