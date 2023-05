A Prefeitura de Ribeirão Branco realizou a entrega de mais uma obra aguardada pela população.

Desta vez, foi concluída a reforma da ponte sobre o Rio Apiaí no Bairro dos Marques. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a reforma é mais uma obra de uma programação que visa atender a demanda da zona rural do município.

Segundo a Prefeitura, a ponta reformada agora oferece mais segurança a quem transita pelo local e oferece melhores condições, auxiliando até mesmo com a economia do município.