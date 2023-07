A Prefeitura Municipal de Nova Campina finalizou na tarde de sexta-feira, dia 28 de julho, a instalação de uma academia ao ar livre na lagoa municipal.

“Mais um importante recurso para estimular a prática de atividades físicas dos nossos munícipes que fazem suas caminhadas durante a tarde na lagoa. É uma reivindicação antiga da população que estamos atendendo com muita alegria. Esporte e Lazer também é saúde pública”, afirmou a prefeita Josi ao acompanhar a finalização da instalação dos equipamentos.

É um espaço que foi pensado e criado no intuito de incentivar a prática de exercícios físicos. Desse modo, a Prefeitura pede a colaboração de todos para que ajudem a cuidar, para que todos possam utilizar de maneira saudável.

O espaço de lazer que já contava com um parquinho infantil que foi pensado com todo carinho para as crianças, pista de skate e campo society para o adolescentes, em breve também terá uma quadra de basquete 3×3, que logo será inaugurada.