A Prefeitura de Itararé (SP), através da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nos dias 08, 15, 22 e 29 de setembro o curso ‘O Desenvolvimento Integral da Criança’ junto aos profissionais da Rede Municipal de Ensino.

Os encontros contaram com a participação de professores, diretores e coordenadores pedagógicos responsáveis pela Educação Infantil, do Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEEI), das escolas particulares e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Itararé.

Conforme a supervisora de ensino, Samara Abrahão, a ação, que contou com a participação das técnicas pedagógicas Marlene Ribeiro, Nataly Guedes, Adriana de Oliveira, teve como objetivo abordar assuntos referentes ao desenvolvimento das crianças, sugerindo práticas e valorizando as práticas pedagógicas realizadas pelos professores.

A também supervisora Eliara Leite acrescenta que “foram momentos valiosos de aprendizado e trocas de experiências. Os participantes se envolveram muito em cada encontro”, destaca.

De acordo com a secretária da Pasta, Andréia Almeida, o objetivo é extrair o melhor de cada professor para que, assim, a educação no município alcance cada vez mais excelência. “Temos excelentes profissionais em nossa rede de ensino e buscamos propagar cada vez mais as boas práticas, para que, assim, todos conheçam a grandiosidade do trabalho que é realizado no município de Itararé desde a etapa educação infantil”, detalha.

Saiba mais – O primeiro encontro contou com a palestra da neuropsicopedagoga, Jaqueline Chiavini, que abordou assuntos sobre o desenvolvimento integral de forma que o professor proporcione situações favorecedoras de aprendizagem, de acordo com as faixas etárias, além das atividades práticas realizadas pela equipe da educação infantil e educação especial da secretaria municipal de educação.

No segundo encontro, as palestrantes Vânia Prestes e Edna Castilho, pedagogas especialistas na área da Educação Infantil e Educação Especial, refletiram junto ao grupo sobre os assuntos pertinentes à área e realizaram atividades práticas com materiais utilizados nas salas de atendimento educacional especializado e na educação infantil.

No terceiro encontro foi realizada uma palestra e diversas atividades práticas sobre o tema ‘Psicomotricidade’, com a assessora técnica pedagógica e especialista em educação física, Professora Jéssica Benetti.

Durante o quarto encontro, foram realizadas atividades práticas e socialização de atividades com professoras que representaram a educação infantil municipal. Na etapa de 0 a 3 anos, participou a professora Aline Galvão e, na etapa da pré-escola, a professora Suzete Mallada. Além disso, a Secretaria de Educação também fez algumas sugestões de atividades em sala de aula.