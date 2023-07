A Prefeitura de Itararé anuncia, nesta semana, o lançamento de um novo canal para agendamento dos serviços da Patrulha Agrícola. A partir de agora, os produtores rurais têm à disposição não apenas o telefone (15) 3532-2457, mas também o WhatsApp (15) 3531-4382 para solicitar os serviços oferecidos.

Com o objetivo de tornar o acesso aos serviços da Patrulha Agrícola mais conveniente e ágil para os pequenos agricultores e a agricultura familiar, essa iniciativa representa um passo importante para o fortalecimento do setor agrícola em Itararé (SP).

Durante o primeiro semestre de 2023, a Patrulha Agrícola prestou atendimento a mais de 370 famílias, oferecendo serviços fundamentais para a eficiência e produtividade das atividades agrícolas locais. Dentre os principais serviços realizados, destacam-se:

*Serviços de preparo do solo, plantio e silagem -* 108 famílias foram atendidas, contando com apoio especializado para o preparo adequado do solo, plantio de culturas diversas e armazenamento de silagem.

*Serviços de retroescavadeira -* 95 famílias foram beneficiadas com serviços de retroescavadeira, auxiliando nas tarefas de escavação e construção necessárias para o manejo das propriedades rurais.

*Serviços de transporte de insumos -* Ao total, 169 famílias receberam suporte no transporte de insumos agrícolas, garantindo o abastecimento adequado de recursos essenciais para a produção.

Créditos: Divulgação/ASCOM Prefeitura de Itararé