Inscrições vão até o dia 12 de maio e podem ser feitas pela internet.

A Prefeitura de Itararé (SP) divulgou, nesta sexta-feira (14), dois editais de abertura de concurso público para mais de 20 cargos. Os salários variam de R$1.376,71 a R$ 12.323,60.

O primeiro edital 01/2023 prevê oportunidades para os cargos de:

– Arquiteto

– Auxiliar de cuidador

– Controlador interno

– Cuidador social para Casa Abrigo

– Cuidador social das Residências Terapêuticas

– Eletricista

– Engenheiro agrônomo

– Engenheiro eletricista

– Escriturário

– Fiscal de obras

– Fiscal de posturas

– Inspetor de alunos

– Médico de Estratégia da Saúde da Família

– Médico do CAPS

– Médico veterinário

– Operário

– Pedreiro

– Psicólogo

– Técnico de Segurança do Trabalho

– Técnico em Enfermagem

– Terapeuta ocupacional

– Topógrafo

A taxa de inscrição para estes varia de R$20 a R$36.

O segundo edital 02/2023, prevê oportunidades para os cargos de:

– Motorista

– Operador de máquina

– Tratorista

O valor da inscrição para motorista é de R$24; para operador de máquina e tratorista, R$30.

*Inscrições -* As inscrições podem ser feitas de 15 de abril até às 21h do dia 12 de maio, através do site www.publiconsult.com.br

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, estão previstas para o dia 28 de maio.

Os editais completos estão disponíveis no Diário Oficial do município, através do link: bit.ly/concursopublico2023