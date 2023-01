A Prefeitura de Itararé (SP), através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM), resgatou, no último domingo (01), um cavalo em estado de abandono na rua São Pedro.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Jerônimo de Almeida, após receber uma denúncia através do Centro de Operações Inteligentes (COI) da GCM, a equipe se dirigiu ao local, onde o animal foi encontrado deitado e debilitado.

“Com o apoio dos agentes e do veterinário Antônio, foi realizado o procedimento de soro, levantamos o animal e recolhemos no dia seguinte ao pátio de recolha do município, onde o mesmo foi tratado, medicado e identificado através do microchip”, explica o secretário.

Segundo Jerônimo, foi elaborado Boletim de Ocorrência pela GCM. O proprietário não foi encontrado em sua residência, mas será enquadrado como maus tratos, conforme indica a legislação.

Artigo 32 da Lei Federal nº 9.605 de 1998 de Crimes Ambientais – É considerado crime praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena é de três meses a um ano e multa.

Denúncia – Denúncias de abandono e maus tratos podem ser realizadas de forma anônima através do telefone/WhatsApp (15) 3532-2457.