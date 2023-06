As obras contemplam ações desde a limpeza do acúmulo de areia à reparos nas escadarias e calçadas.

O Parque da Barreira de Itararé (SP) é o seu destino certo para curtir o feriado! Pensando em proporcionar a melhor experiência para visitantes e turistas, a Prefeitura de Itararé (SP), através de ação conjunta das Secretarias Municipais da Indústria, Comércio e Turismo, Agricultura e Pecuária e Serviços Municipais, realizou, na última semana, diversas ações no Parque Municipal da Barreira.

As ações contemplam: limpeza geral da ponte e escadarias; limpeza dos acessos; roçadas nas principais trilhas, pequenos reparos nas escadarias do Cristo, pintura da Base da Guarda Civil Municipal (GCM; impermeabilização da laje, revisão do lay-out interno, além das intervenções em locais de fluxo de água e acúmulo de areia.

Com a alta expectativa de público de turistas, além da manutenção, foi disponibilizado novamente os ônibus circulares gratuitos até o Parque. Para chegar, bastar informar ao motorista, no ato do embarque, o Parque da Barreira como destino final.

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo lembra, ainda, que o passeio no Parque não dispensa a atenção básica, ou seja:

– evitar andar por locais de difícil acesso sozinho;

– cuidado onde pisa

– informar à base da GCM na ida e na volta quando for fazer trilhas, para fins de monitoramento;

– usar roupas leves e calçados próprios;

– levar água;

– para trilhar mais longas, levar lanche leve