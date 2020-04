Prefeitura de Itararé divulga terceiro caso de Coronavírus negativo

A Prefeitura de Itararé (SP), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou, nesta quinta-feira (02), como negativo um dos casos suspeitos de coronavírus. O resultado foi emitido após exame laboratorial realizado pelo Instituto Adolfo Lutz.

Para o prefeito, Heliton do Valle, a boa notícia é resultado das ações preventivas realizadas pela gestão. “Temos trabalhado com afinco para impedir que a doença chegue a nossa cidade. Com a colaboração de todos poderemos manter Itararé livre do vírus”, enfatiza.

Casos suspeitos – No momento, Itararé monitora e aguarda o resultado do exame laboratorial de quatro pessoas com suspeita do novo coronavírus. Ainda, espera a conclusão da análise de dois óbitos.

A progressão da situação no município pode ser acessadas em tempo real através do www.itarare.sp.gov.br/coronavirus.