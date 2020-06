Prefeitura de Itararé divulga mais dois casos positivos de Coronavírus

A Prefeitura de Itararé (SP), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou, neste sábado (20), dois novos casos positivos do novo coronavírus (COVID-19) no município. O resultado foi emitido após análise laboratorial. Os casos estão controlado e os pacientes, em isolamento total.

Casos suspeitos – Além disso, mais cinco pessoas com suspeita da COVID-19 coletaram material para análise. Ao todo, 13 munícipes aguardam o resultado dos exames. Todos estão em isolamento e sendo monitorados.

Medidas preventivas – A Prefeitura alerta e solicita a população para que redobre os cuidados e as medidas de prevenção contra o coronavírus. Aqueles que puderem, devem ficar em casa e, quem precisar sair, deve utilizar máscaras faciais, cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar, manter o distanciamento recomendado de terceiros e manter as mãos sempre higienizadas com água e sabão ou álcool 70%.

Balanço

Casos suspeitos: 13

Casos negativos: 63

Casos positivos: 9 – 3 curados | 6 em isolamento

Saiba mais – A progressão da situação no município pode ser acessada em tempo real através do www.itarare.sp.gov.br/coronavirus.