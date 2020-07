Prefeitura de Itararé divulga mais 01 óbito em decorrência do Coronavirús

A Prefeitura de Itararé (SP), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou, nesta quinta-feira (23), mais um óbito em decorrência do novo coronavírus. O paciente, um homem de 66 anos, com comorbidades, estava internado há mais de 30 dias.

Outras seis pessoas atestaram como positivo para a doença no município. No total, 89 casos já foram confirmados na cidade. Desses, 69 já estão curados, e outros 18 em isolamento. Dois munícipes, um homem e uma mulher, faleceram.

*Suspeitos* – 69 pessoas aguardam resultado laboratorial.

*Negativos* – Mais seis suspeitas foram descartadas. No total, 391 casos já foram negativados.

É importante destacar que, alguns dos casos registrados como positivos e negativos são provenientes de testes rápidos e exames de laboratórios particulares e, desta forma, não constam inicialmente nos casos suspeitos, uma vez que são contabilizados apenas após os resultados serem emitidos.

*Medidas preventivas* – A Prefeitura alerta e solicita a população para que redobre os cuidados e as medidas de prevenção contra o coronavírus. Aqueles que puderem, devem ficar em casa e, quem precisar sair, deve utilizar máscaras faciais, cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar, manter o distanciamento recomendado de terceiros e manter as mãos sempre higienizadas com água e sabão ou álcool 70%.

*Balanço*

Casos suspeitos: 69

Casos negativos: 391

Casos positivos: 89 – 69 curados | 18 em isolamento | 2 óbitos

Casos suspeitos internados: 3

Casos confirmados internados: 1

*Saiba mais* – A progressão da situação no município, bem como o número de casos confirmados por bairro, podem ser acessada em tempo real através do bit.ly/balancocoronavirus.