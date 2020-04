Prefeitura de Itararé decreta uso obrigatório de máscara

A Prefeitura de Itararé, visando intensificar as medidas de prevenção ao contágio e transmissão do novo coronavírus (COVID-19), decretou, nesta sexta-feira (24), novas medidas em combate ao coronavírus.

Conforme os documentos, torna-se obrigatório o uso de máscara no município a partir de segunda-feira (27). O deslocamento de pessoas pelas vias públicas, acesso dos clientes e o desempenho de atividades em estabelecimentos com funcionamento autorizado, bem como o trabalho em ambientes compartilhados, nos setores público e privado, só poderá acontecer mediante ao uso de máscara facial.

Além disso, a partir desta sexta-feira, será retomado o funcionamento das circulares e do transporte coletivo rural no município, a fim de diminuir impacto social da crise gerada pela pandemia. O funcionamento deverá acontecer mediante às normas higiene expedidas pela Vigilância Epidemiológica Municipal.

*Máscaras* – As pessoas poderão produzir as próprias máscaras de tecido, conforme as orientações do Ministério da Saúde, disponível através do bit.ly/2VU5Wxz.

*Saiba mais* – Esses e outros decretos podem ser acessados na íntegra através do www.itarare.sp.gov.br/coronavirus/decretos/.