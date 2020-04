Prefeitura de Itapeva terá mudanças nos horários de coleta de lixo a partir do dia 27 de abril

Após acabar a pandemia, os serviços terão continuidade nestes dias e horários

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Administrações Regionais, terá mudanças nos horários de coleta de lixo nas zonas urbana e rural, a partir do dia 27 de abril.

Na região central do município, que compreende a Praça de Eventos, Avenida Acácio Piedade, Rua Sinhô de Camargo e Rua Ricardo Watherli, os serviços serão realizados no período da tarde, a partir das 17h, todos os dias.

Os trabalhos têm início a partir das 6h no Distrito Industrial às quartas-feiras, sendo que no Jardim Bonfiglioli e Vila Santa Maria às terças e quintas-feiras. As ações também acontecem neste horário no Recanto Pilão D´Água, Parque Planalto, Jardim Alvorada e Colina dos Pinheiros às segundas e sextas-feiras, além do Distrito do Alto da Brancal e adjacências, que serão às quintas-feiras.

Já as atividades começam às 7h na Agrovila, Vila Taquari-Guaçu às segundas-feiras e também no Bairro São Roque, Areia Branca e adjacências às terças-feiras, enquanto no Distrito Guarizinho, Caputera, Bairro dos Lemes e adjacências são as quartas e sextas-feiras.

Nas segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 6h, a coleta de lixo será realizada nos seguintes bairros:Mont Blanc, Jardim América II, Jardim Europa, Parque Residencial Itapeva, Cecap II e III, Morada do Sol, Itapeva F, Vila São Camilo, Vila Boava, Vila Maringá, Vila dos Comerciários, Jardim São Paulo, Vila Taquari, Vila São Francisco, Jardim Maringá, Kantian, Jardim Bela Vista, Parque Cimentolândia, Vila Isabel, Jardim Guanabara, Jardim São Francisco, Jardim Virgínia, Conjunto Habitacional Tancredo Neves (Itapeva II, III, IV e V), Parque São Jorge, Vila Mariana, Vila Dom Bosco, Jardim Primavera, Vila Sonia, Horto do Ipê, Vila Ophelia, Vila Nossa Senhora de Fátima e Vila Nova.

Os serviços terão continuidade às 6h às terças, quintas e sábados na Vila Bom Jesus, Parque Vista Alegre, Vila Aparecida, Vila Camargo, Vila Camargo I, Jardim Santa Marina, Jardim Belvedere, Jardim Beija-Flor, Jardim Beija Flor II, Vila São Benedito, Vila Ribas, Parque Longa Vida, Vila São Miguel, Vila São José, Jardim Grajaú, Bairro de Cima, Jardim Santa Rosa, Jardim Paulista, Jardim Brasil, Jardim Ferrari, Parque Paineira e Vila Santana (trecho entre a Motoshop ao Grêmio da Cesp).

Lembrando que os novos horários irão permanecer mesmo depois de acabar a pandemia do novo Coronavírus na cidade de Itapeva.