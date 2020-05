Prefeitura de Itapeva seguirá o Decreto Estadual em relação à flexibilização do comércio

Após reunião institucional com representantes de estabelecimentos comerciais em geral, esta municipalidade não tomará medidas que flexibilizem o comércio enquanto o percentual de isolamento estiver abaixo de 55%, posto que o Governo Estadual elaborou planos de flexibilização apenas para municípios com altos índices de isolamento. O Decreto Estadual de Enfrentamento que dirá regras cautelosas, posto que as instituições bancárias estão efetuando os pagamentos dos benefícios à população correspondente.

Diante dos fatos, aguardaremos a manifestação do Governador do Estado, no dia 8 de maio de 2020, para que possamos realizar a abertura gradual dos estabelecimentos comerciais, do mais, resta elastecer as regras do último decreto até a tomada de novas decisões.