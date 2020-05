Prefeitura de Itapeva se reuniu com gerente da Caixa para resolver situação dos munícipes

A Prefeitura Municipal de Itapeva se reuniu com o gerente da Caixa Econômica Federal para tratar de ações que visem resolver os problemas dos munícipes, principalmente na questão de filas para atendimento na agência. Em seu boletim diário sobre o Covid-19, o Comitê da Prefeitura anunciou:

“Em reunião realizada no dia 05/05/2020, às 11h31, o gerente da CEF informou que disponibilizará um funcionário para cada Município da região de Itapeva: Nova Campina, Taquarivaí, Ribeirão Branco, Buri e Itaberá. Tais funcionários farão cadastro e pagamento nas lotéricas de tais locais, já no próximo calendário.

Na presença dos membros do Legislativo o Chefe do Executivo mencionou que encaminhará projeto de lei, para que aquele Poder autorize a CEF a utilizar insumos, bens públicos e, em caráter excepcional, caso se faça necessário, servidores municipais para colaborar na tentativa de diminuir as filas nas agências – haja vista que as filas estão sendo formadas em decorrência do programa do Governo Federal de distribuição de renda para a população vulnerável neste momento da Covid-19”.