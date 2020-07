Prefeitura de Itapeva realiza solenidade de início das atividades do CAPS AD nesta terça-feira, dia 21, às 10h

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem a honra de convidar os munícipes, para a solenidade de início das atividades do CAPS AD, que será nesta terça-feira, dia 21 de julho, às 10h, na Rua Celso Magalhães de Araújo, 348, Vila Dom Bosco.

O CAPS AD é um serviço especializado em saúde mental, que atenderá pessoas com problemas vítimas de álcool e drogas. Ele tem a função de fazer um acompanhamento médico e de estimular a integração do paciente com a família e a comunidade, por meio de ações de programas sociais e tratamento com um acompanhamento específico para cada tipo de paciente.

O evento será transmitido ao vivo pela página do facebook da Prefeitura de Itapeva.