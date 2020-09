Prefeitura de Itapeva realiza reparo emergencial em espaços do Paço Municipal

IPTU, sala de licitações e parte do saguão principal estão parcialmente interditados

No dia 01 de setembro, após serviços de manutenção na sede da Prefeitura Municipal, a equipe de obras se deparou com uma rachadura sob o piso e após inspeção identificou ser uma patologia séria, que poderia colocar em risco a integridade física dos contribuintes e dos servidores públicos, principalmente no Departamento de IPTU.

Na ocasião, após vistoria pelos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, optou-se por efetuar inspeções mais invasivas de modo a sanar com a maior brevidade possível a patologia identificada.

Trata-se de um vazamento numa das antigas redes sob o piso do Paço Municipal, que dada a época, entrou em colapso, levando consigo, boa parte do solo que sustentava o piso do saguão principal, sala de licitações e IPTU.

Devido aos sinais evidentes de recalque no piso, optou-se pela interdição temporária desses espaços, até que a situação seja completamente resolvida.

O Departamento de IPTU informa que suas atividades poderão ser suspensas, no entanto, em casos urgentes, o contribuinte poderá ligar nos fones (15) 3526-8012, 3526-8130 e 3526-8036 ou dirigir-se até a Prefeitura para falar com um atendente.

O acesso ao Paço também será interditado, sendo possível adentrar apenas pelas laterais.