Prefeitura de Itapeva realiza pronunciamento sobre a reabertura do comércio a partir desta segunda-feira, dia 13

A Prefeitura de Itapeva realizou na tarde desta sexta-feira, dia 10 de julho, pronunciamentos do chefe do Poder Executivo, que falou sobre a volta do município para a fase laranja e a reabertura do comércio, a partir desta segunda-feira, dia 13. A medida vale por uma semana, quando haverá novo pronunciamento do Governo do Estado.

Itapeva volta para a Faixa 2 podendo reabrir com restrições as lojas, escritórios, imobiliárias, concessionárias e galerias de lojas. Esses comércios, que são considerados não-essenciais poderão abrir 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira das 13h às 17h e aos sábados e domingos, das 9h às 13h. Também foi decidido que o comércio não-essencial foi autorizado a funcionar neste sábado (11) e domingo (12) das 9h às 13h.

É importante destacar, que a abertura novamente do comércio, não quer dizer deixar de se cuidar, pois o vírus continua fazendo vítimas. É de suma importância o uso obrigatório de máscaras, álcool em gel, evitar aglomerações e manter o distanciamento social.

Segundo a Prefeitura, todos os estabelecimentos deverão seguir criteriosamente os protocolos sanitários.