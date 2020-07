Prefeitura de Itapeva realiza leilão de veículos no dia 29 de julho

Serão disponibilizados 50 lotes, entre carros, caminhões, máquinas e equipamentos

Visando a renovação da frota municipal, a Prefeitura de Itapeva realizará no dia 29 de julho, às 11h, leilão de veículos, motos, caminhões, máquinas e equipamentos. Os 50 lotes disponíveis, serão comercializados, por meio do site: www.fidalgoleiloes.com.br.

Para participar, os interessados com mais de 18 anos deverão fazer um cadastro prévio com até 24 horas de antecedência do leilão no próprio site.

De acordo com a empresa contratada pela Prefeitura, trata-se de uma oportunidade de comprar carros com preços abaixo do mercado, pois são veículos usados.

Portanto, as pessoas que tenham interesse em adquiri-los, devem fazer uma visita na garagem municipal nos dias 27 e 28 de julho para conhecer os 50 lotes, que estarão à venda.

Lembrando que a garagem fica localizada na Secretaria Municipal de Administrações Regionais, na Rua Gastão Vidigal, nº 641, Jardim Maringá.

Mais informações sobre o leilão nos telefones da Fidalgo Leilões, pelos telefones (11) 2653-8583 ou (11) 2653-0553.