Prefeitura de Itapeva participa de videoconferência com representantes do Condersul

Foram discutidos assuntos referentes à regularização do Estatuto deste consórcio e o fortalecimento da 16ª Região Administrativa

A Prefeitura de Itapeva participou na manhã de hoje, dia 25, de uma videoconferência com os prefeitos que fazem parte do Condersul. Na pauta do encontro, foram debatidos assuntos referentes à regularização do Estatuto deste consórcio, visando principalmente o fortalecimento da 16ª Região Administrativa.

Em relação ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus, os chefes do Poder Executivo também propuseram por meio de live, a articulação de reuniões nas áreas de Saúde e também sobre a agricultura familiar.

O Condersul é o Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo e tem por objetivo promover políticas de desenvolvimento integrando os municípios da região. É formado pelas cidades: Campina do Monte Alegre, Buri, Capão Bonito, Taquarivaí, Ribeirão Grande, Guapiara, Itapeva, Nova Campina, Ribeirão Branco, Apiaí, Bom Sucesso de Itararé, Barra do Chapéu, Itaoca, Itapirapuã Paulista, Riversul, Itararé e Ribeira.

Para o chefe do Poder Executivo itapevense, a reunião foi bastante produtiva. “É de suma importância esta parceria entre as Prefeituras para que possamos conquistar melhorias para a nossa região”, disse.