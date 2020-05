Prefeitura de Itapeva participa de reunião virtual com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado

Representando o Executivo, o prefeito de Itapeva participou na tarde de segunda-feira, dia 18, de uma reunião virtual com os gestores públicos das cidades que compõem as Regiões Administrativas Estaduais.

Na oportunidade, os prefeitos de seus respectivos municípios conversaram com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi, sobre as ações realizadas para o combate e enfrentamento do novo Coronavírus.

A logística de comunicação entre as cidades e o Estado foi o tema principal da reunião, focando no envio de dados municipais dos suspeitos e confirmados de Covid-19 para atualização, bem como os planos e trabalhos desenvolvidos para diminuição do contágio e aumento da taxa de isolamento social, possibilitando assim a volta gradual da economia. Também foi discutida uma possível antecipação de feriados nacionais, proposta pelo Governo do Estado.