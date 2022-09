A Prefeitura, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social e a de Finanças, realizou na última quarta-feira (7), no ginásio da CCE, a solenidade de lançamento do Programa Renda Mínima Municipal.

Trata-se de um programa de transferência de renda, que irá proporcionar inicialmente 6 parcelas de R$150,00 a mais no orçamento de 6 mil famílias itapevenses, que estão inseridas no CadÚnico. Na ocasião, a gerente de Programas Sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social, Renata Santos, deu uma orientação sobre a importância dos munícipes atualizarem o CadÚnico para receber o benefício.

Em seu discurso, o prefeito de Itapeva Mário Tassinari agradeceu aos secretários de Finanças Edvaldo Souza e à secretária de Desenvolvimento Social Lucinha Schreiner e a todos que trabalharam para que esta importante política pública social pudesse ser implementada no município. ” É com a sensação de dever cumprido como gestor público, que concretizamos este programa, que irá fazer a diferença da vida das pessoas, por meio de políticas públicas para os mais necessitados. Agradeço também ao Poder Legislativo que foi sensível à causa social deste projeto”, destacou o chefe do Poder Executivo.

O secretário municipal de Finanças, Edvaldo Souza lembrou que este projeto beneficiará 6.000 famílias, sendo que esta renda também será revertida para a economia do município.

Bastante emocionada, a secretária de Desenvolvimento Social, Lucinha Schreiner, fez agradecimentos à sua equipe, que moveu todos os esforços possíveis para que o programa fosse concretizado, por meio da convocação de todas as famílias beneficiadas. ” O prefeito Mário Tassinari preza muito pelas causas sociais e a minha pasta tem muito a agradecer por todos os recursos financeiros que recebemos. Atualmente são 17 entidades que recebem verbas municipais. O empenho do Dr. Mário Tassinari foi imprescindível para que pudéssemos concretizar este programa”, enfatizou.

Lembrando que a primeira parcela cai na conta no dia 12 de setembro e o valor para possibilitar o repasse em 2023 já foi inserido na Lei Orçamentária, que vai para a Câmara Municipal para a aprovação dos vereadores.

A cerimônia contou com o Pastor da Igreja Quadrangular Antonio de Angelis e o da Igreja Batista Antonio de Pádua Barros Barbosa, os vereadores Áurea Rosa, Luiz Carlos Piloto, Júlio César Costa Almeida, Debora Marcondes, a assistente social da AVACCI, Ednéia Alves Ferreira, além dos secretários Luiz Henrique de Oliveira(Coordenação e Planejamento), Jorge dos Santos (Defesa Social), a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Itapeva, Eliana Tassinari, secretária municipal de Educação, Eunice Rodrigues da Silva, secretária municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Tatiana Dobner e secretária de Transportes e Serviços Rurais Keli Ruzinenti, secretária de Esportes Ana Paula de Almeida e a vice-prefeita Elza Galvão.