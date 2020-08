Prefeitura de Itapeva inaugura o Centro Dia à comunidade

Equipamento público terá consultas especializadas e procedimentos ambulatoriais como ultrassonografia, endoscopia, eletrocardiograma e pequenas cirurgias

A Prefeitura de Itapeva, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Obras, realizou na manhã desta segunda-feira, dia 3 de agosto, a entrega do novo espaço do Ambulatório de Especialidades – Centro Dia, que passará a atender à Praça Esperidião Lúcio Martins, nº 130, ao lado da UPA. A solenidade para inauguração foi transmitida via facebook da Prefeitura.

O Centro Dia dará sequência aos atendimentos da população local, oferecendo aos usuários consultas especializadas e procedimentos ambulatoriais como ultrassonografia, endoscopia, eletrocardiograma e pequenas cirurgias. A unidade conta com uma equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, oficiais administrativos e auxiliares de limpeza, além da equipe do Programa Melhor em Casa.

Na ocasião, houve uma homenagem ao senhor Waldomiro Paulino “Miro”, por sua trajetória de vida e aos serviços prestados em prol do município.

A arquiteta Liliana Soares de Jesus representou o Programa Saúde em Ação do governo do Estado de São Paulo, que tem como coordenador o Dr. Ricardo Tardelli e a gerente de Engenharia, a arquiteta Maria Cristina Gomes Jotten.

A obra faz parte da contrapartida do governo do Estado de São Paulo, por meio de um convênio com o BID- Banco Interamericano de Desenvolvimento e em parceria com a Prefeitura Municipal de Itapeva.

Trata-se de uma obra com 575m² no valor aproximado de R$1.232.000,00 custeados parcialmente com recurso do Governo do Estado/BID e recursos próprios do município de Itapeva.

Em seu discurso, a secretária de Saúde reforçou que a saúde é prioridade para o Poder Executivo. Já o secretário de Obras enalteceu o trabalho de todos os envolvidos para que o ambulatório fosse finalizado com agilidade, qualidade e eficiência, com o intuito de melhor atender a população.

A enfermeira responsável pelo Centro Dia, Camila Tristão se emocionou em sua fala, relembrando todo o caminho percorrido até o dia da entrega oficial do espaço.

Em seu discurso, o prefeito de Itapeva lembrou quando iniciou sua carreira e toda a sua trajetória. Ele parabenizou as equipes de trabalho das Secretarias de Saúde e também a de Obras, que moveram todos os esforços possíveis para que a obra fosse finalizada com sucesso.

A equipe do Centro Dia é formada por: enf: Camila Tristão, responsável pelo ambulatório e Alessandra (responsável pelo Programa Melhor em Casa).

Técnica de enfermagem: Alessandra, Annah, Brenda, Cláudia, Helaine e Karen.

Oficiais administrativos: Rosa, Anne e Daniele.

Serviços gerais: Suelen e Regina

Fisioterapeuta: Michele

Nutricionista: Adriano

Psicólogas: Ana Cristina e Monica

Estagiárias FAIT: Pamela e Jéssica

Médicos: Cíntia – anestesiologista

Osorio: proctologista

Douglas- cardiologista

Morimoto: otorrinolaringologista

Flávio Duarte: oftalmologista

Bruno Holtz: oftalmologista

Tatiana: pneumologista

Marcelo Poli: nefrologista

Mauro Francisco: cirurgião geral

Laudo Schultz: pequena cirurgia

Valéria Moreira: endocrinologista

Norival kakuda: ortopedista

Juliane Nogueira: gastroenterologista

Francisco Fernandes: urologista

Márcio Cataldo: gastroenterologista

Cesar Mizobuchi: radiologista

Ailton Magalhães: radiologista

Hélio Tadashi: radiologista

Getúlio Gomes: clínico geral responsável pelo Programa Melhor em Casa