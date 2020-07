Prefeitura de Itapeva implanta processos digitais a partir de agosto

Visando contribuir com os índices de distanciamento social, a Prefeitura de Itapeva está implantando Processos Municipais Digitais a partir do mês que vem. A medida tem como objetivo reduzir os custos em impressões de papel e também evitar com que os servidores e munícipes precisem se deslocar para protocolar processos junto ao Executivo Municipal.

A Secretaria Municipal de Obras e o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura serão os primeiros a terem todos os processos digitalizados. Pedidos de contagem de tempo de serviço, declarações, certidões diversas, licença-prêmio poderão ser realizados de forma on-line e totalmente digital.

Após a digitalização dos trabalhos da Secretaria de Obras e do Departamento de Recursos Humanos, todos os outros departamentos e secretarias municipais também terão seus processos digitalizados. “Usaremos a Secretaria de Obras e o R.H como modelos com o intuito de realizar a digitalização dos processos de todos os setores e secretarias municipais. “A previsão é que todos os processos sejam digitais, dentro de um ano”, afirma o secretário de Governo e Negócios Jurídicos.

O secretário também ressalta que a digitalização dos processos municipais trata-se de mais um objetivo alcançado pela Escola de Governo nesta atual administração. “Os avanços tecnológicos dos processos municipais são metas da Escola de Governo, que já estão sendo atingidas. Esperamos que em breve todos os munícipes possam contar com esses serviços, prezando principalmente a eficiência na administração pública.”, completou o titular da pasta.