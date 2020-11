Prefeitura de Itapeva está dando todo o suporte para o Asilo

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informa que está prestando todos os cuidados necessários ao Lar Vicentino, desde que foi identificado casos positivos para a Covid-19 entre os seus internos.

De acordo com a secretária Karen Grube, do dia 12 ao dia 15 foram notificados 21 casos confirmados para o novo coronavírus na entidade, até então, apenas na ala masculina.

No dia 16, as equipes da Vigilância Sanitária e Epidemiológica realizaram visitas ao local, fez testes em todos os idosos suspeitos e realizou o isolamento. Desde esta data, todos os dias rigorosamente há visitas médicas .

No dia 18, às 18h10, saíram os resultados de 20 pacientes testados positivos no exame rápido. Neste mesmo dia, a equipe da Vigilância, a secretária da Saúde e o diretor do Asilo se reuniram para decidir as estratégias a serem tomadas com vistas a diminuir riscos e dar mais segurança aos idosos.

Na quinta-feira (19), as Vigilâncias Sanitárias e Epidemiológicas realizaram uma reunião com o Estado, através da GVE, em que foram relatadas todas as medidas tomadas e solicitado acompanhamento.

Nos dias 19 e 20 foram realizados exames antígenos rápidos em todos os funcionários e pacientes. No dia 21, houve a separação da ala feminina, que foi devidamente alojada no Centro Diocesano.

Já no dia 24, a equipe da Saúde realizou novamente o exame antígeno em todos os internos da ala feminina.

Desde o início deste surto viral no Asilo, a Prefeitura forneceu fomento para a contratação de médicos in loco e retaguarda diariamente, também a contratação de dois enfermeiros e um fisioterapeuta, além de todos os exames, insumos, oxigênio e medicamentos.

“Estamos vivendo um momento em que todos têm que dar às mãos. Estamos fazendo tudo para que nossos idosos não padeçam e dando todas as condições neste momento de apreensão e incertezas. Não deixamos de auxiliar o Renê e sua equipe em nenhuma ocasião, os quais estão conduzindo esta situação da melhor maneira possível. Além do aporte financeiro estamos todos em oração e pedindo a Deus que proteja a todos”, finalizou a secretária.