Prefeitura de Itapeva e Polícia Militar desenvolvem ação conjunta de prevenção ao Covid-19

Na tarde de sexta-feira, dia 26, o Capitão PM Vilmar Duarte Maciel esteve no Paço Municipal para conversar com o Secretário de Governo e Negócios Jurídicos sobre o desenvolvimento da ação conjunta entre o Poder Público Municipal e a Polícia Militar, para conscientizar a população e minimizar a disseminação do Covid-19 na cidade.

A PM, em parceria com a Guarda Civil Municipal, irá orientar as pessoas sobre a necessidade do uso de máscaras, distribuindo o equipamento de proteção aos cidadãos que estiverem sem. A Prefeitura de Itapeva irá colaborar com a viabilização das máscaras que serão distribuídas pelos agentes de segurança pública.

O secretário de Governo e Negócios Jurídicos ressalta que a ação é de conscientização e que os munícipes não serão multados ou detidos por estarem sem o acessório de proteção. “Queremos que todos entendam a importância do uso da máscara contra a disseminação do Coronavírus, para podermos diminuir os índices de contágio na cidade”, disse.