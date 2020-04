Prefeitura de Itapeva divulga mais 7 casos com resultados NEGATIVOS para Covid-19

BOLETIM Nº 22 – 06/04/2020 – segunda-feira (10h01)

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 181 casos suspeitos de COVID-19 em nosso Município. Sendo que:

Há 112 casos estáveis, em acompanhamento domiciliar.

3 internados (1 em estado grave e 2 estáveis).

6 óbitos (suspeitos), porém, os resultados para COVID-19 não foram confirmados até o momento.

8 casos suspeitos descartados (resultados negativos). Sete destes resultados foram obtidos pelo laboratório contratado pelo município.

1 óbito suspeito descartado (resultado negativo).

51 altas por melhora clínica.

Observação: os casos descartados incluem-se nos casos suspeitos, de acordo com as normas de vigilância sanitária.

Deliberação diária

1) Uniformização de normas municipais com o Estado de São Paulo

O Comitê delibera para a prorrogação do Decreto Municipal de quarentena até o dia 13 de abril de 2020, pois o Estado de São Paulo irá deliberar no dia 07 de abril de 2020. Desta forma, se faz necessário que as normas sejam estudadas pelo Comitê local, para eventualmente, fazer alterações pontuais e, se for o caso, flexibilizar, gradualmente, as normas de quarentena.

Durante o período de 06 de abril a 12 de abril de 2020 a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde fará o monitoramento e colheita de elementos técnicos para a eventual deliberação do Comitê. Neste período serão elaborados termos de compromisso para com os empreendedores e estabelecimentos que estão autorizados a funcionar pelo Estado de São Paulo, os quais ainda estão com as atividades restritas em decorrência de norma local.

Em suma: todos os estabelecimentos continuam fechados até o dia 12 de abril de 2020.

2) Intensificação de orientações de locais de aglomeração

O Comitê delibera por intensificar ações de fiscalização em locais de aglomeração.