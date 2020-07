Prefeitura de Itapeva dá início às atividades do CAPS na Vila Dom Bosco

Equipamento possui serviços especializados no atendimento de pessoas com problemas de álcool e drogas

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início às atividades do CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial nesta terça-feira, dia 21 de julho. O local fica localizado na Rua Celso Magalhães de Araújo, 348, Vila Dom Bosco.

O CAPS AD é um serviço especializado em saúde mental, que atenderá pessoas com problemas de álcool e drogas. Ele tem a função de fazer um acompanhamento multiprofissional e de estimular a integração do paciente com a família e a comunidade, por meio de ações de programas sociais e tratamento com um acompanhamento específico para cada tipo de paciente.

O CAPS AD foi inaugurado em março do ano passado pela gestão anterior; porém ainda não possuía uma equipe especializada nos atendimentos de dependentes químicos de álcool e drogas. O prédio foi construído com recursos do Governo do Estado de São Paulo, por meio do BID –Banco Interamericano de Desenvolvimento. Coube ao município de Itapeva, colocá-lo em pleno funcionamento, fato que ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 21 de julho.

Em seu discurso, o prefeito de Itapeva parabenizou a secretária de Saúde e a sua equipe, pela concretização deste trabalho, que visa principalmente o acolhimento aos dependentes químicos.

A secretária da Saúde disse que a sensação é de dever cumprido por entregar o CAPS AD, ao reafirmar que o compromisso de sua pasta é cuidar das pessoas. “Esse é o trabalho do CAPS e da equipe multiprofissional, que fazem o atendimento aos moradores da cidade, que necessitam e desejam tratamento”, explica.

A equipe é formada pela coordenadora do CAPS AD Vanessa Pinn, a farmacêutica Francine Campolim, a terapeuta ocupacional Lívia Lima, a psicóloga Daiane Lima, os psiquiatras Dr. Fernando Menezes e Dra. Mônica, a enfermeira Terezinha de Fátima, os técnicos de enfermagem Vera Corradim e Adão e o auxiliar administrativo Mateus.