Prefeitura de Itapeva aumenta horários de ônibus de segunda a sexta-feira

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Defesa Social e do Departamento de Transporte Público, aumentou os horários de ônibus desde esta segunda-feira, dia 10 de maio. Lembrando que estes novos horários são de segunda a sexta-feira.

A medida foi necessária neste momento de pandemia por causa do município estar em fase de transição, de acordo com o Plano São Paulo. Aumentando novos horários, evitam-se também as aglomerações”, disse o diretor de transportes Paulo Cesar dos Santos.

Confira os novos horários: