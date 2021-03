Prefeitura de Itapeva abre processo seletivo emergencial para técnicos de enfermagem e psicólogos

Por meio do Edital n° 01/2021 do Processo Seletivo Emergencial Covid-19, a Prefeitura Municipal de Itapeva fará a contratação de técnicos de enfermagem e psicólogos com contratação temporária. Os pré-requisitos para a contratação são: formação na área e inscrição ativa no respectivo conselho de classe. As inscrições vão até às 23h59min do dia 19 de março de 2021.

A medida se faz necessária para a Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus, Covid-19. Os candidatos classificados e contratados neste Processo Seletivo Simplificado irão atuar conforme exclusiva conveniência e necessidade da Municipalidade, respeitando-se, entretanto, as atribuições e natureza do emprego público.

A inscrição será realizada preenchendo a ficha de inscrição pelo link (https://www.itapeva.sp.gov.br/documentos/processoseletivo/), e só será concluída com o envio da documentação necessária para o e-mail [email protected]

O edital completo pode ser acessado no Diário Oficial Eletrônico de sexta-feira, dia 12 de março de 2021, edição nº 1660, páginas 3 a 14.