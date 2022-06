A Prefeitura de Bom Sucesso de Itararé, através da Coordenadoria Geral da Saúde, alerta a população de forma a sensibilizar e conscientizar os pacientes “Não Falte! Sua Falta Faz Falta!”.

Enquanto tantas pessoas aguardam por vagas de atendimento na rede de saúde pública, o AME Itapeva, registrou um alto índice de falta para consultas e realizações de exames pré-agendados para o município de Bom Sucesso de Itararé.

Os números impressionam e alertam para a corresponsabilidade do paciente no processo de atendimento. De janeiro a abril deste ano, foram registrados um total de 296 faltas de pacientes do município.

“Pedimos o apoio de todos, tanto na compreensão da importância do comparecimento nos atendimentos agendados, como também no compartilhamento da informação com vizinhos, parentes e amigos. Com a participação de todos e sem faltas, o tempo de espera de pacientes diminui e esse é o nosso objetivo principal para uma Saúde ainda melhor.”, afirmou a prefeita Léia.

Vale lembrar que no AME os pacientes são avisados por telefone sete dias antes da data da consulta ou exame e, durante a ligação, os pacientes têm a oportunidade de informar se poderão ou não comparecer. No caso de alguma eventualidade, ainda podem avisar por telefone, sendo necessário apenas informar o nome completo do paciente que irá faltar, a data de nascimento e a data/hora da consulta ou exame agendado, porém este aviso de falta deve acontecer pelo menos 48 horas antes, para que o AME possa agendar outro paciente para ser atendido no lugar.