Prefeitura dá início aos trabalhos de preparação para pavimentação asfáltica na via de acesso ao Jardim Kantian

Após as instalações dos 26 postes de energia elétrica no local, serão realizados os trabalhos de pavimentações e calçamentos

Após as instalações dos 26 postes de energia elétrica concluídas esta semana na Rua Nagibe Rodrigues de Almeida, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente deu início aos trabalhos de preparação, visando os serviços de pavimentação asfáltica e calçamento nesta via pública.

As pavimentações são referentes à convênio estadual no valor de R$835.713,69, sendo R$ 700.000,00 de recursos estaduais e R$ 135.713,69 e contrapartida da Prefeitura, visando o recapeamento da via de acesso ao Jardim Kantian.

Lembrando também que este convênio irá abranger as Ruas Pedro Almeida de Barros, Frutuoso M. Pimentel, Edmundo Maluf, Água Viva, José Alessandro Góes e Rua Doze. A licitação já foi realizada e teve como empresa vencedora a Portcon Construtora.

De acordo com o Poder Executivo, tratam-se de obras aguardadas pelos moradores do Jardim Kantian há anos, que agora terão os seus sonhos concretizados pela administração municipal.

Os serviços de iluminação pública, pavimentação e calçamento estão sendo realizados em parceria com as Secretarias Municipais de Administrações Regionais e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.