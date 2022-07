A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, convoca as famílias que fizeram o Cadastro Único e recebem o Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), Tarifa Social (energia elétrica), BPC-LOAS, Carteira do Idoso, ID Jovem, ou faça parte de qualquer programa do Governo Federal, Estadual ou Municipal, e que estejam há mais de 2 anos sem atualização, que procurem o setor de Cadastro Único para regularizarem sua situação e cadastral e continuarem recebendo seus benefícios. O setor de Cadastro Único fica na Rua Olívia Marques, nº 669, centro. (Antiga Casa do Adolescente).

Documentos necessários para recadastramento:

✅ RG, CPF, Carteira de Trabalho (último holerite);

✅ Certidão de nascimento dos filhos menores de 16 anos;

✅ Declaração escolar dos filhos de 0 a 21 anos;

✅ Extrato de pensão ou aposentadoria;

✅ Talão de Luz;

✅ Cartão da Caixa Econômica Federal (caso possua conta ou receba o Auxílio Brasil).