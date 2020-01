Prefeitura começa a distribuir carnês de tributos municipais nos próximos dias

Os carnês de IPTU e Recolhimento serão distribuídos, por meio de carta simples enviada pelos Correios, nos próximos dias para a população.

Os contribuintes que não receberem os carnês deverão retirar a segunda via na Divisão de Tributos Imobiliários, localizado no Paço Municipal, na Praça Duque de Caxias, nº 22, no Centro, a partir do dia 2 de março ou poderão expedir pelo site www.itapeva.sp.gov.br, nos serviços online após o dia 3 de fevereiro.

O IPTU poderá ser pago em cota única, com desconto de 5% até o vencimento de sua primeira parcela ou parcelado em até 10 vezes, desde que nenhuma parcela seja inferior a R$ 50,00.

Como forma de aumentar a segurança e facilitar a vida do contribuinte, o Paço Municipal não está mais recebendo pagamento de tributos, os quais podem ser pagos em toda a rede bancária ou lotéricas.

Confira as formas de pagamento e parcelamento de cada Tributo Municipal:

O ISSQN fixo deverá ser pago em até 10 parcelas, com vencimento da primeira em 10 de março deste ano; para os que não receberem via correio, poderão retirar a segunda via a partir do dia 5 de março.

O ISSQN estimado deverá ser pago em até 12 parcelas, com vencimento da primeira em 7 de fevereiro; para os que não receberem via correio poderão retirar a segunda via a partir do dia 31 de janeiro.

A taxa de licença para funcionamento deverá ser paga em até 3 parcelas, com vencimento da primeira em 15 de maio; para os que não receberem via correio, poderão retirar a segunda via a partir do dia 15 de abril.

O preço público, também denominado tarifa, deverá ser pago em até 12 parcelas, com vencimento da primeira em 10 de fevereiro; para os que não receberem via correio, poderão retirar a segunda via a partir do dia 31 de janeiro.