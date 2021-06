Prefeitura autua 4 bancos em R$ 10 mil por não fornecerem senhas aos clientes

A Prefeitura de Itapeva, por meio do Setor de Fiscalização Municipal, autuou nesta terça-feira (8), quatro agências bancárias por descumprirem a Lei 3.148/2010 Art. 1º, § único, que prevê: para comprovação do atendimento previsto nos incisos I e II, deverá ser adotado controle através de senha, onde constará o horário de chegada e o horário de atendimento do usuário. Por descumprimento desta Lei, filas enormes e aglomerações se formaram no entorno das agências, o que vai totalmente contra as normas sanitárias de combate à Covid-19. Desta forma, as quatro agências foram autuadas em R$ 10 mil (dez mil reais cada).

Para reduzir a disseminação do Coronavírus em nossa cidade, na última semana, com o intuito de auxiliar os bancos, a Prefeitura instalou tendas em três pontos da área central, colocou cadeiras, fechou ruas e disponibilizou servidores municipais para orientar a população quanto às medidas protetivas e intensificar o distanciamento nas filas.

Entretanto, as agências com maior circulação de clientes, não estão fazendo a sua parte e algumas até quiseram recusar a tenda e as cadeiras em frente ao estabelecimento bancário, o que de imediato foi imposto pelo poder público.

Devido à chuva e sendo o primeiro dia de abertura dos bancos após o fechamento do comércio na última semana, desde a segunda-feira, dia 7, foram registradas aglomerações no entorno da Praça Anchieta, demonstrando mais uma vez a falta de colaboração por parte das agências bancárias em dispor de seus funcionários para organizar e orientar os clientes.

“A equipe de Fiscalização esteve no local, advertindo a falta de responsabilidade neste momento de intensa pandemia, pois cabem a eles organizarem as filas externas e internas. Estamos sem leitos, os hospitais estão lotados e temos que pelo menos ter a colaboração dos estabelecimentos bancários para que nos ajude neste sentido”, disse o secretário de Finanças, Edivaldo de Souza.

“As agências devem ampliar o atendimento e se programar para os dias de maior movimento disponibilizando mais funcionários para dar celeridade ao atendimento e reduzir o tempo em que as pessoas permanecem nas filas, além de orientação constante nas filas externas”, finalizou o secretário.