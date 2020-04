Prefeitura atualiza dados de Covid-19: 110 munícipes já tiveram alta por melhora clínica

Boletim nº 30 – 12/04/2020 – domingo

Desde o início da pandemia do novo Coronavírus, Itapeva notificou já 213 suspeitos. Destes, 73 estão sendo acompanhados atualmente. 69 estão em acompanhamento domiciliar, 3 no hospital e um testou positivo.

O munícipe que testou positivo passa bem e seus familiares também estão em isolamento, esperando o resultado do teste para Covid-19.

Cinco óbitos ainda aguardam o retorno dos testes e dois já foram descartados. 23 pacientes tiveram altas por testarem negativo e 110 já foram liberados por melhora clínica.

O boletim epidemiológico é atualizado diariamente e os suspeitos são monitorados, aguardando resultados ou melhora clínica.