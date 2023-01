Confira o comunicado oficial:

“Nesta segunda-feira (09), a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva está mudando de comando, no intuito de revolucionar o atendimento em saúde pública, privada e suplementar no município e assumir o protagonismo loco-regional ao qual Itapeva foi alçada.

A transparência nas relações institucionais aliada à revisão do modelo de financiamento dos serviços trará ao município uma nova fase de cooperação, crescimento e qualificação nas entregas previstas no programa de governo.

Mudanças na administração dos serviços, tanto na Prefeitura quanto na Santa Casa, talvez sejam necessárias, mas todas as alterações serão realizadas em comum acordo entre a Prefeitura, o novo Gestor Administrativo, Sr. Carlos Alberto Ferreira, especialista em Administração Hospitalar, com larga experiência na área, e os membros da irmandade, com um objetivo claro: transformar Itapeva numa referência de qualidade, acesso e competência gerencial na administração dos serviços de saúde”.