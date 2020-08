Prefeitura anuncia termo de colaboração para a Comunidade Terapêutica Mãe da Vida

Recursos financeiros no valor de R$312.000,00, foram repassados pelo governo federal

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, anunciou um termo de colaboração com a Comunidade Terapêutica Mãe da Vida, no valor de R$312.000,00, repassados pelo governo federal.

A entidade existe desde fevereiro de 2001 e atualmente acolhe pessoas, que estão em tratamento de dependência química. Os recursos financeiros serão destinados à adequação da equipe de trabalho e custeio, visando dar continuidade às ofertas de vagas com condições adequadas à prevenção e combate ao Covid-19.

O local também conta com novas alas, que estão sendo utilizadas pelos novos acolhidos, que ficarão em quarentena. Após 14 dias, eles poderão ter um convívio social com os demais assistidos.

Participaram do anúncio do termo de colaboração, o prefeito de Itapeva, a primeira-dama do município, além da secretária de Desenvolvimento Social e o presidente da entidade Ezequiel Bueno da Luz.

Também estiveram presentes: a psicóloga responsável técnica Raíssa, a assistente social em período de isolamento em unidade feminina Rosmaria, a coordenadora da unidade feminina em período de isolamento Juliana, a psicóloga Isabela, a psicóloga Carla da equipe de isolamento na unidade masculina e o socioeducador João Eduardo. Lembrando que estes profissionais se dedicam diuturnamente pelos acolhidos na entidade.