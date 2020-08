Prefeitura amplia os horários do transporte coletivo em Itapeva

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social e o Departamento de Transporte Público, anuncia a ampliação dos horários do transporte coletivo, a partir de segunda-feira, dia 17 de agosto. O aumento das linhas de ônibus em circulação foi possível devido a progressão da cidade para a Fase Amarela do plano estadual de isolamento social, o Plano SP.

De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social, foram elaborados estudos técnicos para avaliar as melhores formas de ampliação das linhas, levando em consideração o aumento de passageiros. As medidas foram tomadas visando a necessidade de manter os cuidados de prevenção à Covid-19.

As tabelas com os horários do transporte coletivo estão disponíveis no site da Prefeitura de Itapeva, pelo link:

https://www.itapeva.sp.gov.br/horario-de-onibus/