Prefeitura abre Processo Seletivo Emergencial para enfrentamento à Covid-19

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizará a abertura de Processo Seletivo Simplificado Emergencial para técnicos de enfermagem, visando o reforço do quadro profissional que está na linha de frente para prevenção e enfrentamento ao novo Coronavírus. A contratação será temporária, em decorrência da situação de emergência na saúde pública ocasionada pela Covid-19.

Estarão disponíveis 4 vagas e mais 10 cadastros reservas, somente para técnicos de enfermagem, com curso devidamente concluído e com registro profissional ativo junto ao Coren-SP, os quais irão atuar na Rede Municipal de Saúde, contratados inicialmente pelo período de 6 (seis) meses, podendo prorrogar por igual período, dependendo da necessidade. Estes profissionais deverão trabalhar 200 horas mensais, podendo ser escalado em jornada de 40 horas semanais ou em 12×36. A remuneração para o cargo será de R$ 1.569,77 mais o adicional de insalubridade de 20% do salário mínimo.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura, a partir do dia 29 de julho de 2020, até o dia 30 de julho de 2020 às 23h59. O candidato deve se inscrever pelo site: http://www.educacao.itapeva.sp.gov.br/pss/pss_crh2020.html e encaminhar a documentação comprobatória no e-mail [email protected]

O edital completo com todas as informação do Processo Seletivo Simplificado Emergencial está disponível no Diário Oficial Eletrônico do município, nº 1504-B (extra), páginas 01 a 04, pelo link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MTIwMTUz