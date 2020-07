Prefeitura abre canal de comunicação para denúncias sobre questões relacionadas à pandemia do Coronavírus

A Prefeitura possui um canal de comunicação, com o intuito de atender os munícipes, que queiram fazer denúncia, envolvendo questões relacionadas à pandemia do Coronavírus.

Em relação à falta do uso de máscaras, o telefone de contato é o 0800-771-3541. Já quanto às aglomerações e irregularidades no comércio, deve-se ligar para o (15)3526–8124, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Lembrando que à noite e aos finais de semana, todas essas denúncias deverão ser feitas para a Guarda Civil Municipal de Itapeva, que atenderá pelo número 153.