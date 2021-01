Prefeito se reúne com vereadores e representantes do comércio para buscar soluções sobre a regressão para a Fase Vermelha

Após Itapeva retroceder para a Fase Vermelha do Plano SP, na última sexta-feira, dia 22, os comércios considerados não essenciais tiveram que baixar suas portas e atuar somente nas modalidades delivery e drive thru, de acordo com as regras estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo.

Desta forma, desde a segunda-feira, dia 25, o prefeito de Itapeva tem recebido em seu gabinete representantes do comércio e autoridades locais com objetivo de buscar soluções diante da situação em que o município foi enquadrado.

Questionado se o Executivo já teria tentado alguma alternativa com o Governo do Estado para que Itapeva não faça parte da região de Sorocaba, o prefeito explicou que por duas vezes teve este pedido negado e ontem enviou novamente a solicitação.

Os representantes da Câmara e do comércio também trouxeram ao chefe do Poder Executivo as solicitações dos empresários, em relação a autorizar, além dos sistemas delivery e drive thru, a retirada de produtos na porta dos estabelecimentos, sem que o cliente entre no local. De acordo com o secretário de Governo e Negócios Jurídicos, a demanda poderá ser solicitada, já que o Decreto Estadual não prevê este tipo de comercialização.

Além disso, a Prefeitura Municipal de Itapeva foi notificada pelo Ministério Público para que a fiscalização aja, cumprindo o que determina o Estado. Por este motivo, na manhã desta terça-feira, dia 26, os fiscais e os guardas municipais foram ao Centro da cidade orientar e notificar o comércio para que seja acatado o Decreto.

Sendo assim, os vereadores e representantes do comércio propuseram ao prefeito agendar uma reunião com o promotor, tendo como objetivo unir esforços em prol da cidade, já que os empresários almejam a reabertura de seus estabelecimentos, seguindo os protocolos sanitários.

Para o prefeito, a reunião foi proveitosa e esclarecedora, pois desde o início da pandemia buscou atuar em união aos demais Poderes, mas sempre respeitando o que preconiza o Centro de Contingência do Estado, o qual monitora e coordena ações contra a disseminação do Coronavírus. “Estou sempre de portas abertas para ouvir e receber sugestões. As pautas trazidas pelos vereadores e comerciantes serão analisadas uma a uma. Nós já protocolamos mais uma solicitação ao Governo do Estado e estamos aguardando a resposta. Não temos autonomia para contrariar o Decreto Estadual, pois sofreríamos sanções, mas estamos em contato com autoridades e buscando soluções para que possamos enfrentar a situação”, disse.

Estiveram presentes à reunião secretários municipais, vereadores, o advogado da ACIAI Tiago Müzel, o representante do comércio Gustavo Müzel e o assessor jurídico da Câmara Municipal, Wilian Tavares.